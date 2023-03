Hasa: “Sogno l’esordio con la Juventus, mi ispiro a Chiesa e Di Maria”

Il calciatore della Juventus Primavera ha parlato della squadra bianconera e del suo futuro dal ritiro della Nazionale Under 19

redazionejuvenews

La Juventus è arrivata alla pausa per le Nazionali dopo la vittoria ottenuta a San Siro contro l'inter. I bianconeri hanno così accorciato ulteriormente il loro distacco dalle prime posizioni, in attesa del verdetto sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla squadra. La pausa per le Nazionali arriva per dar modo ai bianconeri di ricaricare le batterie, e oltre alle Nazionali maggiori, anche i giovani bianconeri sono impegnati in quelle delle rispettive categorie.

Tra i convocati nell'Italia Under 19 c'è anche il gioiello della Primavera della JuventusLuisHasa, che ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport: "Montero mi lascia tranquillo in campo e mi lascia svariare, dandomi sicurezza.Quando mi alleno con la prima squadra della Juve guardo i giocatori che ammiro di più, Chiesa e Di Maria, e cerco di rubare da loro il più possibile per arrivare pian piano a un livello alto".

"Spero che questa Nazionale Under 19 arrivi il più lontano possibile, perché siamo una grande squadra e un grande gruppo. È come se giocassi da un sacco di tempo qui, meritiamo di andare avanti. Dopodiché, l’ho sempre detto: il mio sogno più grande è esordire con la maglia della Juve in Serie A. Se penso a Miretti o a Fagioli, mi piacerebbe ripercorrere le loro tappe, tanto in Nazionale che con la maglia della Juventus".