Guardalà: “E’ lecito aspettarsi di più dall’attacco della Juventus”

In collegamento per Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha parlato del reparto offensivo della Juventus. Per il giornalista, il potenziale dei bianconeri farebbe presuppore a una resa ben di altro livello. Ecco le sue parole: "È evidente che con la potenza d'attacco che la Juventus possiede, è ragionevole aspettarsi di più da lei in fase offensiva. Tuttavia, la situazione attuale sembra essere più un problema generale che un problema specifico. È fondamentale che la squadra si riorganizzi in questa fase finale della stagione, dove c'è ancora qualcosa in gioco. La Juve deve assolutamente evitare di vivere un altro anno da dimenticare".