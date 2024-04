Graziani: “Per la Fiorentina è meglio trovare la Juventus in finale…”

Intervistato per ViolaNews.com, Francesco Graziani ha parlato del possibile passaggio in finale di Coppa Italia della Fiorentina. Se così fosse, per l'ex calciatore, trovare la Juventus risulterebbe meglio che incontrare la Lazio. Ecco le sue parole: "Oggi la Fiorentina ha il 60% di possibilità di avanzare. L'Atalanta deve recuperare un gol, ma la Fiorentina non deve limitarsi a difendere, altrimenti torneremo a casa a mani vuote. L'approccio della Fiorentina mi spaventa. In campionato? La Fiorentina affronta squadre battibili, anche se ogni partita ha una storia a sé. Il Napoli ha un calendario difficile. Quindi, non dobbiamo trascurare nulla. In Europa è più facile raggiungere il campionato che le coppe. Arrivare in finale è straordinario, anche se non vincere significa non entrare nella storia del club. Ma arrivare alla fine è già gratificante. Allora, prima raggiungiamo la finale di Coppa Italia. Se dovessi scegliere, sceglierei la Juventus. Sarebbe stato più complicato affrontare la Lazio in finale. Con la Juve, se perdi, "amen", ma se vinci, la soddisfazione è triplicata".