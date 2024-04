Ravezzani: “Ieri la Juventus non è mai stata alle corde”

Tramite il proprio profilo su X, Fabio Ravezzani ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Ieri ho visto la Juve che controllava abbastanza bene, ha preso 2 gol stupidi, non si è disunita, ha sprecato 2 palle gol (Vlahovic e Chiesa malissimo) ha finito in crescendo e attaccando. Perché sparare a zero? Spiego meglio: considero i 3 anni di Allegri negativi ma non appartengo a nessuna fazione pro o contro a prescindere. Ieri la Juve ha subìto come prevedibile ma non l’ho mai vista alle corde. Ha reagito e segnato con merito. Criticarla per una semifinale così è solo partito preso".