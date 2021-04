Gravina: “Possibile che la finale di Coppa Italia sia aperta al pubblico”

Le dichiarazioni del presidente della FIGC

Parole che fanno eco alle dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, che quest'oggi ha intervistato il virologo Matteo Bassetti. Queste le sue parole: "Lo dico da almeno un paio di settimane: lo stadio rimane uno dei luoghi più sicuri che ci possono essere se si mettono in pratica cose come il distanziamento e si riesce a regolamentare ingressi e uscite. Ovviamente non stiamo parlando di una capienza del 100% ma si può arrivare a un 10-15%. Intanto diciamo che non possiamo arrivare alle partite dell’Europeo senza “prove”: aprire a una capienza del 10-15%, per le ultime due partite di A, può essere un segnale. Parliamo della metà di maggio, c’è il modo di organizzarsi per il ritorno di una pseudo normalità e per poter quindi pensare al prossimo campionato, che dovrà avere necessariamente il pubblico. Per settembre dovremmo avere spero il 50-70% della popolazione vaccinata, con questa e altre misure si possono fare entrare magari 30mila persone in uno stadio di 80mila".