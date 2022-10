Juventus, Bremer va ko: scatta finalmente l’ora di Gatti?

La Juventus , nella gara di ieri con il Torino , ha ritrovato la vittoria dopo un periodo complicatissimo, fatto di critiche, ritiri e varie delusioni. Il successo nel derby può rappresentare un nuovo inizio per la Vecchia Signora, che calendario alla mano, potrebbe intraprendere un filotto di risultati positivi niente male. Nel match di ieri c'è però da segnalare anche una notizia negativa, visto che ad inizio secondo tempo Gleison Bremer è dovuto uscire dal campo per un infortunio alla coscia. Secondo alcune indiscrezioni lo stop dovrebbe essere di qualche settimana, ma il brasiliano si potrebbe anche rivedere direttamente nel 2023, dopo il Mondiale.

Il centrale italiano, fino ad ora, ha infatti disputato soltanto due match per intero, non sfigurando per altro. Adesso la grande occasione, perché nel tour de force che attende la Juventus nelle prossime settimane, ci sarà certamente spazio anche per il classe '98, pronto a prendersi finalmente il centro della difesa, dopo il periodo di apprendistato. Ma parlando di mercato, a gennaio può succedere di tutto: svelata la lista delle cessioni<<<