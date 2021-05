Gotti: “Differenze tra Juve e Napoli? Mentalmente mi sembra che gli azzurri siano stati freschi”

Il tecnico dell'Udinese ha parlato

TORINO - Luca Gotti , allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Napoli . Queste le sue parole: " Differenze tra Juventus e Napoli? Mentalmente mi sembra che il Napoli di questa sera sia stato fresco, pronto, anche fisicamente stanno molto bene fino alla fine. Di cosa sono contento? Di sicuro mi porto via la crescita di alcuni giocatori che abbiamo visto migliorare in questi due anni e alcuni con una crescita marcata. Non dimentichiamo: è uno degli obiettivi della società. Il fatto di essere partiti con difficoltà, aver affrontato due o tre momenti di tempesta, riuscendo a tenere tutti uniti, ecco vicino all'epilogo siamo andati incontro alla sconfitta più sonante. E mi dispiace molto. Abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento di grande emergenza fisica nostro. Avevamo tante assenze e sono scesi in campo contemporaneamente diversi ragazzi che si sono messi a disposizione nonostante non fossero in condizione. Il Napoli in un grande stato di forma e una grande emergenza nostra hanno messo in luce tutti i nostri limiti stasera".

Poi ancora: "Cosa mi porto via di questa stagione? Di sicuro la crescita di alcuni calciatori che abbiamo visto migliorare in questi due anni. Alcuni hanno avuto una crescita marcata. E questo è uno degli obiettivi del nostro club. E poi il fatto di essere partiti con grandi difficoltà in questo campionato ed esser sempre venuti fuori dai 2-3 momenti di tempesta. Stasera vicino all'epilogo del campionato siamo andati incontro alla sconfitta più sonante. Mi dispiace molto perché dal punto di vista dell'atteggiamento la squadra ha sempre risposto presente. Stasera c'era grande difficoltà generale. Io in una big? In questo momento poi il mio stato d'animo è quello di uno che ha perso 5-1 e che non pensava che avremmo sbagliato così tante cose. In questo momento questa domanda è come parlare di una materia che non conosco".