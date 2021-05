Palmeri: “Agnelli é sprofondato ancor prima dei 3 gol del Milan”

Il noto giornalista ha parlato della Juve

"L'Uefa ha comunicato che chi non avrebbe fatto parte del documento, sicuramente sarebbe incorso in una multa estremamente salata, oltre alla possibilità di esclusione dalla Champions.

La prima opzione soprattutto ha costretto il Milan a ripensarci: non solo per i soldi, ma anche per il conseguente contenzioso, considerando i precedenti con la Uefa.

E al giovedi sera Andrea Agnelli è stato completamente disfatto: forte delle rassicurazioni di Elliott, sapeva che il contratto sarebbe rimasto in essere perché almeno 4 non avrebbero firmato il documento, con l'eventuale forza in sede di risarcimenti che questo avrebbe comportato – anche fosse solo come spauracchio da agitare per ottenere di più.