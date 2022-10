Juve, rinforzi in arrivo per la fascia. Chiesa? No, Filippo Tortu

Sul proprio profilo Instagram il velocista e grande tifoso bianconero Filippo Tortu si è proposto come nuovo giocatore della Juve

redazionejuvenews

Senza più Di Maria, di nuovo infortunato, e con Chiesache non è ancora pronto a tornare in campo, la Juve si ritrova a corto di esterni. Gli unici giocatori a disposizione per la fascia al momento sono Kostic, Cuadrado (in netto calo rispetto alle passate stagioni) e volendo Kean e McKennie, che sarebbero però adattati. In vista del Derby della Mole contro il Torino, quindi, se Massimiliano Allegri vorrà giocare con un 4-3-3 avrà ben poche scelte a disposizione.

Nel momento del bisogno, però, l'aiuto potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti. Sul proprio profilo Instagram il velocista e grande tifoso della Juve Filippo Tortu ha scritto: "Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono", taggando poi il club bianconero. Il campione italiano sarebbe senza dubbio molto veloce e in questa squadra non farebbe troppa fatica a trovare spazio...

I commenti sotto al posto sono dei più disparati. "Per la serie b del prossimo anno non saresti male dai", scrive un tifoso visibilmente deluso dalle prestazioni bianconere, mentre un altro la prende più sul serio: "Mi sembra un’offerta allettante, almeno avremo una persona che corre e che gioca per la maglia". Quasi quasi potrebbe essere un'idea...