Gli ultras del Parma contro Buffon: “Te ne sei andato da mercenario. Onora la maglia”

Striscione per il portiere tornato a vestire la maglia dei ducali

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon è tornato ufficialmente al Parma, dove giocherà per le prossime due stagioni: per la seconda volta nella sua carriera il numero 1 dei numeri 1 scenderà in Serie B, con l'obiettivo di riportare i ducali nella massima serie e giocarsi tra due anni l'ultima stagione in Serie A. Dopo l'annuncio di ieri, con un bellissimo video che ha suscitato tante reazioni tra i tifosi, sono arrivate anche quelle degli ultras ducali, che hanno attaccato uno striscione fuori dal Tardini accogliendo il ritorno di Buffon: "Te ne seri andato da mercenario, non puoi tornare da eroe.. onora la maglia!".

Intanto lo stesso Buffon ha parlato del suo passato con un occhio alla Champions League: "Finali di Champions perse? Cerco sempre di apprendere dai migliori, di rimpianto posso avere la prima finale persa, contro il Milan. La perdemmo ai rigori, ne parai due ma ne sbagliammo tre uguale, quella è stata la gara che qualche rimpianto in più ce l’ha dato. Nelle altre due eravamo nettamente sfavoriti, col Barcellona abbiamo perso meritatamente anche se siamo rientrati in partita, ma loro erano più forti. A Cardiff non abbiamo capito la forza del Real Madrid, che era devastante. Siamo andati lì con troppa sicurezza, troppa convinzione in noi stessi. Il dispiacere è stato che ci siamo sfaldati. Perderla 4-1 è stato avvilente, mi ha fatto davvero male. Il più forte di sempre? Non lo dico per esaltarmi, magari regalo qualche spunto che può far ragionare. Una persona mi ha chiesto: "Ma secondo te sei stato il più forte di tutti?" e io ho risposto che non mi interessava. Forse sono stato il più adatto, sicuramente non sono stato il più debole".