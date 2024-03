Gli auguri della Juventus per i 31 anni di Paul Pogba

ll calciatore francese, squalificato da inizio stagione e per altri 4 anni, ha ricevuto gli auguri dalla società bianconera

La Juventus scenderà in campo domenica contro il Genoa nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri ospiteranno il Grifone in un Allianz Stadium che ha fatto registrare il tutto esaurito, e che è pronto a spingere alla vittoria i giocatori di Allegri.