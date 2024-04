Cellino: “Allegri un fuoriclasse, la Juve deve ripartire da lui”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Max è un fuoriclasse, ma è del segno del leone, quindi ha bisogno di vedere la fiducia attorno a sé per esprime tutto il suo talento. Recentemente ha tagliato il traguardo dei mille punti, i primi in Serie A li ha conquistati con me e io lo sostenni, malgrado le sconfitte all'inizio. Quindi se fossi in John Elkann ripartire proprio da lui, poi sistemerei il resto. Tornare in Champions, equivarrebbe ad uno scudetto rispetto al momento storico che vive il club. È uno dei pochi allenatori che pensa prima all’azienda e poi a se stesso".