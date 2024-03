Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita in programma allo Stadio Maradona

Cristiano Passa Redattore 3 marzo - 20:31

La Juventus sta per scendere in campo contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

"Tornare qui dopo 8 anni è una grande emozione. Saluterò volentieri De Laurentiis, sul Mondiale per Club non gli rispondo, il futuro del Napoli il quel competizione è nelle loro mani, non ho niente da dire".

"Chiesa ha avuto qualche problema fisico, e non stando al 100% è normale avere qualche problema. Allegri? Non è cambiato niente, siamo concentrati sul presente e a tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro".

