Giuffrida: “Next Gen progetto nel quale solo la Juventus ha creduto”

Era già nel giro della prima squadra, poi si è fatto male, è stato alcuni mesi fuori ma la società ha sempre avuto fiducia in lui e nelle sue qualità. Una struttura come la Next Gen, vale per Enzo e ora anche per Sekulov, che è stato di recente convocato anche da Allegri nella partita contro l’Inter, permette a questi ragazzi di farsi le ossa tra i professionisti e non è certo un fattore banale. Valorizza il talento e gli permette di seguire un giusto percorso all’interno della stessa società. Evitando così di rischiare di perderne la giusta via per crescere al meglio. Anche se un’esperienza all’estero può comunque servire. Dipende da caso a caso.