Giordano rivela: “Sarei potuto andare alla Juventus. Su Platini…”

Bruno Giordano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "Mai avuto dubbi per aver detto di no al presidente Viola e alla Roma e pochi anni dopo ad Agnelli e alla Juventus? No, mai. Con tutto il rispetto. Non potevo tradire i laziali e la Juventus la tirava un po’ per le lunghe. Parlai con Boniperti e incontrai anche l’Avvocato. Ma alla fine andai al Napoli. Una delle scelte più felici della mia vita. Platini grande, ma Maradona un’altra cosa? Diego era inarrivabile per chiunque. Divino e diabolico insieme, tutto quello che realizzava profumava di poesia. Chi ha inventato il calcio, lo ha fatto perché sapeva che poi sarebbe nato lui".