Gilardino: “Scamacca, Raspadori, Zaniolo e Kean sono il futuro”

L'ex attaccante del Milan e della Nazionale ha parlato a Il Mattino del futuro dell'Italia e degli attaccanti che potranno imporsi domani.

Oggi di questo argomento ha parlato uno che di gol se ne intendeva: Alberto Gilardino . L'ex attaccante del Milan e della Nazionale, con cui si è laureato campione del mondo nel 2006, è stato intervistato da Il Mattino e ha detto la sua sui nomi per il futuro azzurro in attacco, tra i quali c'è anche un giocatore della Juventus . Queste le sue parole: " Scamacca , Raspadori , Zaniolo e Kean rappresentano il futuro , ma devono crescere ancora tanto. Come? Devono giocare con continuità. Per gli attaccanti è sempre questione di cicli. Ora sembra che il 'Falso nove' sia passato di moda e che la punta centrale forte fisicamente possa tornare ad essere determinante".

Dopo la maledetta serata del Renzo Barbera, si è discusso molto del sistema calcistico italiano e di come ripartire dopo una batosta del genere. La federazione ha avviato un tavolo per le riforme e ci sono tante proposte sul tavolo. Il futuro secondo Gilardino: "L'eliminazione è stata dura. Ero a Palermo allo stadio a vedere la partita e mi aspettavo di stare avanti 3-0 già alla fine del primo tempo. Purtroppo non è andata così e adesso bisogna ricominciare con Mancini, che mi sembra l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e spero che questa sconfitta possa servire per far riflettere tutti su come rilanciare il calcio in Italia" ha concluso.