Juve, Gianni Agnelli e i bianconeri: la passione di una vita

Nel 1947 Gianni Agnelli assume la carica di Presidente della Juventus e la tiene per 7 anni, fino al 1954. Un periodo caratterizzato dalla creazione di una squadra che vince due scudetti, con i campioni danesi Hansen e Praest e il giovane italiano più promettente, Giampiero Boniperti. Un'esperienza anche molto «divertente» - a detta dell'Avvocato - tanto da doverla lasciare a un certo punto per potersi dedicare a tempo pieno ad altre attività.

La presenza di Agnelli vicino alla squadra è costante nel tempo. Spesso le sue visite sono il modo per capire la situazione del momento e per trasmettere ai giocatori i concetti che accompagnano da sempre la Juventus.

« LA PASSIONE NON CAMBIA E NON INVECCHIA. QUESTO È SICURO »

Nell'osservare la quotidianità della squadra c'è la curiosità del primo tifoso, il gusto nel vivere dal di dentro la vita del club, qualcosa che lo lega ai primi anni di vita: «Giocai a calcio al D'Azeglio, dove era nata la Juve. A 14-15 anni. Si giocava molto anche in piazza d'Armi, con la gente che si trovava. Ma smisi presto. Non mi viene in mente la prima partita che vidi. Ricordo invece gli allenamenti, nel vecchio campo. Andavo con mio padre. Avevo 12 o 13 anni. Si provava un'ala sinistra proveniente dall'Ungheria, Hirzer. Lo chiamavano "gazzella". Era molto veloce. Allora si andava a vedere la squadra, agli allenamenti, come si andavano a vedere i cavalli da corsa».