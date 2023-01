Juve, 20 anni senza l’Avvocato. Il Club: “Ci manca ogni giorno”

Per la Juventusnon è un momento semplice. La dura sentenza della Corte d'Appello della FIGC ha inflitto 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, che ora sono scivolati lontano dalla zona Champions. Il club in questi mesi ha resettato i propri quadri dirigenziali e si prepara a difendersi nelle aule di tribunale. In giorni duri come questi, diventa ancora più importante tenere a mente il ricordo di colonne della storia juventina. Esattamente 20 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli.