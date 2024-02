Giaccherini: “Devo tanto a Conte. Lo vedrei bene sulla panchina del Bayern”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo suo ex allenatore in bianconero Antonio Conte e del possibile futuro del tecnico

L'ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato intervistato dai microfoni di Numero Diez ai quali ha parlato del suo ex allenatore ai tempi dei bianconeri Antonio Conte: "Con lui c'è un rapporto di amicizia, lo sento tutt’ora, l’ultima volta è stata tre giorni fa. Per me è stato come un padre calcistico, mi voleva già l’anno prima quando allenava il Siena, ma io ho preferito giocarmi le mie carte in Serie A dopo aver vinto la B con il Cesena. Poi è andato alla Juve e mi ha voluto fortemente anche lì, gli devo tanto per la carriera che ho avuto".