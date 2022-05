Ghisoni: “Miretti è un centrocampista europeo, lo vedo alla Gerrard”

Paolo Ghisoni, giornalista, ha parlato dei giovani della Juventus, con un cenno anche su Rovella e Fagioli.

Paolo Ghisoni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando di Mirettie dei giovani in orbita Juventus. Ecco le sue parole sul classe 2003: "Quello che ha fatto Allegri lo capisco. Era una partita importante ma non decisiva ma ha deciso di puntarci dal primo minuto, non facendogli fare pochi minuti come in altri casi. Il senso di appartenenza si sviluppa anche così. Poi la società deve essere brava a ritagliargli uno spazio. E' un centrocampista europeo, come non lo si vedeva dai tempi di Marchisio. Se la Juve non se ne accorge, il pericolo è poi che decida di andare via. Se punta su Miretti, sarebbe anche una svolta culturale per il calcio italiano. Negli altri campionati è già così. Non è paragonabile a Marchisio, è potenzialmente superiore, lo vedo più alla Gerrard. Ha qualcosa in più, è un ragazzo con una buona testa, col procuratore e una famiglia giusti. Si fanno scelte ragionando e non seguendo il denaro."