Georgina: “Non sono sempre stata felice. So cosa vuol dire non riuscire ad arrivare a fine mese”

La compagna di Cristiano Ronaldo ha parlato del suo passato

redazionejuvenews

TORINO - La Juventus sta godendo oggi di un giorno di riposo, concesso dal tecnico Andrea Pirlo in vista della partita di campionato di lunedì contro il Crotone all'Allianz Stadium. I bianconeri si ritroveranno domani alla Continassa per iniziare a preparare la sfida contro i calabresi, nella quale dovranno invertire il trend delle ultime partite, che li hanno visti uscire sconfitti dal Maradona a Napoli e dallo stadio Do Dragao di Porto, dove hanno perso per 2-1 l'andata degli ottavi di finale della Champions League.

I bianconeri sono mancati in tutto in queste due partite, e anche il portoghese Cristiano Ronaldo è sembrato appannato e stanco: serve quindi subito un'inversione di marcia, per non vanificare quanto fatto fino a qui e per non buttare all'aria la seconda parte di stagione appena iniziata. Il portoghese sta godendo anche lui del giorno di riposo, che probabilmente passerà insieme ai figli e alla compagna Georgina Rodriguez. La modella e showgirl è finita sulla copertina della rivista spagnola InStyle, nella quale è ritratta nuda fotografata dal fotografo Javier Biosca, coperta solamente con una borsa.

Georgina è stata intervistata dal magazine, al quale ha parlato dei suoi sogni per il futuro, della famiglia, e soprattutto delle sue origini, umili come ha raccontato la stessa Georgina che ha parlato della sua infanzia e di come fosse difficile anche arrivare a fine mese: "È vero che non ho sempre brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici. L'universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bellissima famiglia. Ora che posso, permettermi di aiutare gli altri è quello che più mi soddisfa. So anche cosa vuol dire partire dal basso e arrivare a fine mese. Mi immedesimo molto con le persone a causa delle mie umili origini".