George Weah “tradisce” il Milan: il video elettorale con la tuta della Juve

114 presenze e ben 46 gol con la maglia del Milan : George Weah è stato una leggenda rossonera. Proprio per questo fa ancora più strano vederlo con una tuta della Juve addosso . Ma andiamo per gradi. L'ex attaccante una volta appesi gli scarpini al chiodo si è buttato in politica ed è diventato presidente della Liberia. Per pubblicizzare la sua campagna elettorale per il 2023 , Weah ha quindi pubblicato su Instagram un video sui social, dove indossa una tuta della Juve.

Per quanto strano, però, Weah in passato non ha mai nascosto il suo amore per la Juve. In un'intervista a L'Equipe aveva detto: "La Juventusè la mia squadra del cuore da quando sono piccolo. Da bambino, in Liberia, giocavo con la maglia della Juventus. Oltretutto, ho la Juve nel sangue, ma non ho mai avuto la possibilità di giocare in bianconero. Avrei tanto voluto, ma non è stato possibile. Dopo il Monaco, se avessi potuto scegliere tra PSG e Juventus sarei andato dai bianconeri. Ma non è stato possibile, ed ho scelto il PSG". Intanto la Juventus è pronta a prendere provvedimenti sul caso Santoriello<<<