Le probabili formazioni di Genoa-Juve: turnover con vista Coppa Italia

La Juve si prepara ad affrontare il Genoa: come scenderanno in campo le due squadre? Ecco le probabili formazioni

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del match di Serie A tra Genoa e Juve. I padroni di casa, in piena zona retrocessione, sono alla disperata ricerca di punti e ce la metteranno tutta per portare a casa il risultato. Di fronte però si troveranno la squadra di Massimiliano Allegri, formazione tutt'altro che facile da affrontare. I bianconeri sono attualmente quarti in classifica e puntano a superare il Napoli, che dista soltanto un punto. Le menti dei tifosi della Vecchia Signora e dell'allenatore bianconero sono però puntate alla finale di Coppa Italia contro l'Inter: chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa del Genoa si schiereranno con un 4-2-3-1. Sirigu in porta, con Frendrup, Bani, Ostigard e Vasquez a formare la linea di difesa a quattro. A centrocampo spazio a Galdames, Badelj, mentre Ekunan, Amiri e Portanova agiranno sulla trequarti. In attacco ballottaggio aperto tra Destro e Yeboah, con il primo in leggero vantaggio con il secondo. L'ex Milan non è in ottimi rapporti con Blessin e potrebbe anche finire nuovamente in panchina.

In casa Juve, invece, Massimiliano Allegri opterà per il consueto 4-3-3. Tra i pali spazio a Szczesny, mentre in difesa agiranno Cuadrado, Bonucci, Rugani e De Sciglio. Saranno assenti Pellegrini e Danilo, il primo alle prese con un leggero problema fisico e il secondo a riposo in vista della finale di Coppa Italia. A centrocampo spazio a Miretti, Arhur e Rabiot. Conferme per il giovane centrocampista italiano classe 2003, che questa sera potrebbe essere schierato come mezzala e non come mediano. Turnover in attacco, dove Morata potrebbe riposare. Al suo posto pronto Kean, che andrà a comporre il tridente d'attacco insieme a Dybala e Vlahovic.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Miretti, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri