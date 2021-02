Gattuso: “La Juve ha avuto le sue occasioni, ma ci godiamo la vittoria”

TORINO- In conferenza stampa, Rino Gattuso ha così analizzato il successo del suo Napoli sulla Juventus: “La partita sarebbe potuta finire anche con un altro risultato, la Juve ha creato le sue palle gol. Sicuramente a noi non è mancato il coraggio, non abbiamo mai avuto paura, facendo una grande gara. Nel primo tempo abbiamo creato qualcosa, mentre nella ripresa loro hanno avuto sempre il pallino del gioco. Ho visto un grande spirito di squadra grazie all’impegno dei miei giocatori. Ora ci godiamo questa vittoria e nel mentre speriamo di recuperare anche chi è fuori perchè giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Risposta alle critiche? Qualcuno magari pensava che avevo iniziato a fare l’allenatore dallo scorso anno, invece non è così. Non mi infastidiscono le voci di chi dice che sono scarso o che sbaglio, ma non si deve entrare nel personale. Anche i giornali importanti lo hanno fatto e questo non lo accetto. Spirito di squadra? Se non fossero stati con me neanche all’1% me ne sarei già andato a casa da tempo. Chi mi conosce bene lo sa, il e il mio staff abbiamo sempre visto impegno da parte dei ragazzi. Nelle ultime partite avevamo preso gol incredibili, specialmente i primi due contro l’Atalanta e il Genoa. Sono errori che non bisogna sottovalutare.

A Rrhamani ho dato meno minuti di quanti ne meritasse, ma con Koulibaly e Manolas non è facile trovare spazio. Se ricordate le prime cinque partite giocavamo un calcio incredibile, Osimhen faceva le righe a tutte le difese. Poi abbiamo avuto gli infortuni e siamo calati. Se dico che il Napoli meriterebbe quattro o cinque punti in più non dico il falso. Barba tagliata? Non volevo andare dal barbiere, mi sono messo in cabina di regia dopo tanti anni e ho deciso di fare per conto mio. Quindi poi ho fatto questo casino”.