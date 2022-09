Galtier: “Soddisfatto dei miei giocatori, ma abbiamo tenuto la partita aperta”

La Juventus ha fatto ieri sera il suo esordio in Champions League , perdendo la partita contro il PSG . Al Parco dei Principi i bianconeri sono stati sconfitti per 2-1 , grazie alla doppietta di Mbappè, a cui ha risposto il gol di McKennie. Una prestazione dalle due facce, che ha visto un primo tempo dominato dalla squadra francese, con la formazione bianconera venuta fuori nella ripresa.

Al termine della gara, il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha parlato ai microfoni di Uefa.com: "Abbiamo avuto dei momenti molto buoni nel primo tempo e siamo andati in vantaggio meritatamente con due grandi gol. Abbiamo regalato loro alcune situazioni, ma mi ritengo molto soddisfatto di ciò che hanno fatto i miei giocatori. Mbappè ha giocato una grande partita e ha segnato due grandi gol . Sono molto contento della sua gara. Quando i nostri tre attaccanti trovano questa intesa, e la collaborazione dei terzini, il nostro gioco diventa molto pericoloso per gli avversari. Poi ci è mancato il terzo gol, che quando sei in vantaggio per 2-0 è importante. Da questo punto di vista abbiamo sbagliato, e questo ha dato molte speranze ai nostri avversari e rendendo la partita molto aperta, con occasioni da entrambe le parti".

Dello stesso avviso il mattatore della serata, Kylian Mbappè: "Siamo felici per la vittoria. Nel primo tempo avremmo potuto osare di più, così come nella ripresa, ma alla fine conta la vittoria. Abbiamo giocato bene e abbiamo ottenuto una vittoria in un'atmosfera fantastica grazie ai nostri tifosi. Siamo sempre pronti a confrontarci con grandi squadre, questa è l'essenza della Champions League. Partite come questa, in cui devi mostrare carattere, sono quelle che vogliamo giocare. Ho un ruolo nuovo nella squadra, il mister vuole che io sia il punto centrale dell'attacco, e che sia l'anello di congiunzione tra Leo e Neymar. Sto cercando di adattarmi al meglio a questo nuovo ruolo, cercando comunque di fare la differenza".