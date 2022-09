Galliani: “La responsabilità del momento Juve non è solo di Allegri”

Il passato di Allegri per me conta molto, se la Juve non va bene in questo periodo non credo che la responsabilità sia solo dell'allenatore. Secondo me lo sport è ciclico: ci sono dei momenti in cui non vinci, è come la vita. Capita. E' successo anche al Real Madrid, al Milan, all'Inter. Non è colpa di nessuno, è una ruota che gira".