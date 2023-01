Galliani: “Abbiamo la Juventus in Coppa Italia ma non si può mai sapere”

Il dirigente del Monza ha parlato della sua squadra e della sfida in Coppa Italia in programma contro la Juventus

" Siamo contenti e soddisfatti di quanto fatto finora , dei punti fatti e di come stiamo giocando. Un percorso straordinario finora. Però non mi fate andare oltre, non leggo il futuro. E poi mancano 26 partite alla fine della stagione. Sì, 26: le 21 di campionato e le 5 di Coppa Italia. Abbiamo la Juventus giovedì prossimo, negli ottavi, vero. Ma come diceva mia nonna Dina, non si può mai sapere".

"Abbiamo fatto cose incredibili, lo stadio era inagibile e il centro sportivo aveva bisogno di una profonda ristrutturazione. Ho riempito il centro sportivo di frasi motivazionali, una su tutte: 'Abbiamo impiegato 110 anni per andare in Serie A, non possiamo impiegare 12 mesi per tornare in Serie B'. Li martello, perché il calcio è anche questo. Come dice Berlusconi 'misteri gaudiosi e misteri dolorosi'".