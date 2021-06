Galeone: “Se Ronaldo dovesse andare via, Allegri non si dispererebbe…”

Giovanni Galeone ha parlato

Giovanni Galeone, amico di Allegri, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "Max sarà sempre lo stesso. È un livornese, non cambia. Lui non va mai in difficoltà. E se ci va, s’inventa sempre qualcosa. È il migliore in assoluto nel leggere le partite. Ci siamo visti nei giorni scorsi. È molto carico, felice. E lo sono tanto anche io. No di Allegri al Real? Come sapete, non ho mai amato moltissimo la Juventus. Proprio per questo mi piace la figura che ha fatto richiamando Max... Ammettere gli errori non è mai semplice per nessuno, figurarsi per una delle famiglie più importanti d’Italia. Ma è anche sintomo di intelligenza. Allegri era stato allontanato per divergenze tecniche, non a caso dopo di lui sono andati via Mandzukic, Emre Can, Matuidi e Khedira. Guardate che è stata una scelta sua, non il contrario... Max sarebbe potuto andare al Real Madrid e prim’ancora al Psg, al Chelsea e all’Arsenal. Ma la verità è che più di ogni altra cosa voleva tornare alla Juventus. Con Max è più facile vincere subito, ma riuscirci stavolta non sarà scontato: lo aspetta un lavoro simile a quello del primo anno al Milan. Sarà un bellissimo campionato, con tanti allenatori importanti: Max, Gasperini, Pioli, Inzaghi... E poi i ritorni di Mourinho e Spalletti. Mi piacerebbe rivedere anche Mazzarri.