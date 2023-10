Cassano: “Il problema alla Juventus è Allegri. Non sa fare nulla”

“Tra i bocciati metto la Lazio e il suo allenatore che piange troppo, si lamenta sempre per tutto e non mi piace, cerca sempre scuse. Più della Juventus per me è bocciato Allegri, in 40 anni non ho mai sentito un allenatore della Juve dire ‘abbiamo fatto 0-0 a Bergamo e siamo contenti’. I tifosi devono essere inviperiti e farsi girare le palle, Allegri continua a fare un calcio osceno, non sa fare nulla e continua a stare in piedi, non capisco come mai”.