Frosinone, il ds Angelozzi: “L’uomo da marcare contro la Juve sarà Allegri”

Intervistato da Tuttosport il ds del Frosinone Angelozzi ha parlato della sfida in programma contro la Juve: "Anche noi non stiamo attraversando uno dei momenti migliori... Quando si affronta la Juve si è sempre preoccupati, perché giocare contro la Juve è sempre difficile al di là del periodo: la Juve è la Juve. L’uomo da marcare è Allegri. Lui è la mente di tutto, l’uomo forte della Juve. Perché lo criticano? Perché ha vinto tanto. È forte e lo dice la sua carriera. Momento no? Conosco un po’ l’ambiente bianconero perché ho buonissimi rapporti con dirigenti e allenatore. Per me si è trattato di un momento figlio della delusione per la sconfitta a Milano con l’Inter".