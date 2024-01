Frosinone, Di Francesco: “Sono usciti i valori della Juventus”

Intervistato a Mediaset, Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta del suo Frosinone contro la Juventus in Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Se analizziamo i valori inizialmente non ci doveva essere partita. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per il percorso in Coppa Italia. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, anche se lo abbiamo chiuso sotto abbiamo retto bene. Poi sono venuti fuori i valori della Juve anche a causa nostra. Però vanno fatti i complimenti ai ragazzi per il percorso. Ora ci dobbiamo ripulire il più velocemente possibile da questa partita per ripartire lunedì con l’Atalanta”.