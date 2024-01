Juve, Allegri: “Momento clou della stagione. Centrocampista? Si lavora…”

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri ha parlato al termine della partita vinta in Coppa Italia dalla Juventus contro il Frosinone . Ecco le sue parole: "Ringrazio innanzitutto i ragazzi che hanno fatto una bella partita, si sono divertiti, hanno divertito il pubblico, ringrazio i tifosi con cui ho stabilito un bellissimo rapporto e il direttore che è troppo fiducioso nelle 600-700 partite. Bisogna pensare ad ora, a quello che è il presente e il futuro che è immediato. Ora mettiamo da parte questa Coppa Italia che sicuramente ad aprile ci porta a giocare una bella semifinale con la Lazio , ma ora abbiamo partite importanti in campionato e bisogna mettere la testa velocemente a posto".

Allegri ha proseguito: " McKennie l'anno scorso era andato via ed è tornato con la voglia di fare bene. Sta facendo bene, bisogna continuare. Bisogna gioire per la vittoria, ma da sabato bisogna pensare al Sassuolo che all'andata ci ha battuto. L'importante è capire che bisogna stare dentro la partita, giocare forte e difendere bene. Oggi e buono non aver preso gol, ne avevamo presi troppi ultimamente. E' il momento più importante della stagione, bisogna gioire delle vittorie che non sono mai semplici, lavorare e migliorare tante cose. Nel primo tempo ci hanno imbucato delle volte, su questo bisogna migliorare".

Inoltre sul calciomercato e le critiche ha aggiunto: "La verità è che i direttori si stanno guardando intorno, se c'è la possibilità di far arrivare qualcuno. Il gruppo sta dando risposte importanti e bisogna continuare così, poi la società sa quello che deve fare. Difficile toccare il gruppo quando sta andando bene. Mi piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio, come Yildiz. Questo è un bene per la Juventus e anche per il calcio italiano, abbiamo tanti giovani che giocano perché sono bravi e non perché sono giovani. Ho grande passione e amore per il lavoro che faccio. Mi diverto molto, ho la fortuna di aver allenato grandissimi campioni dal 2010 al 2019, poi son tornato e abbiamo iniziato un percorso diverso. Ci sono tanti giocatori bravi, stanno crescendo e mi sto divertendo molto. Ho ragazzi bravi a livello tecnico e morale".