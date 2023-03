Friburgo-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Streich e Allegri

La squadra bianconera scende in campo sul terreno di gioco dei tedeschi per il ritorno degli ottavi di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Friburgo nella partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europaleague. I bianconeri partiranno dal risultato di uno a zero ottenuto nella partita giocata all'Allianz stadium la settimana scorsa. La squadra di Massimiliano Allegri avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno, ma il tecnico ha alzato l'attenzione sul match, parlando della necessità di segnare un goal.