Foschi: “Con Vlahovic la Juve vince la Champions? Deve pensare a entrare in Europa”

Il dirigente ha parlato

Non lo do via Dybala, soprattutto a parametro zero poi. Se va via dalla Juventus per me non rimane in Italia. L'Inter comunque ha qualche possibilità. Dobbiamo calcolare anche che lui è un tipo abbastanza fragile. Ha bisogno di andare sul campo, fare sempre palestra per uno come lui è controproducente. A cosa deve pensare la Juve? Per me più che a un sostituto di Dybala, si deve pensare a un centrocampista forte. Con Vlahovic la Juve vince la Champions? Deve pensare a entrare in Europa, stiamo con i piedi per terra.