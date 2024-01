Salernitana-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i campani nell'ultima partita del girone di andata della Serie A

La Juventus scenderà questa sera in campo contro la Salernitana nella partita valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di SerieA, l'ultima del girone d'andata. I bianconeri tornano a sfidare i campani dopo la vittoria per 6-1 ottenuta negli ottavi di Coppa Italia, ma sono attesi da una partita che si preannuncia più complicata.