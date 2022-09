Juventus-Benfica: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro il Benfica nella partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri dovranno mettersi alle spalle il passo falso contro la Salernitana di domenica, che all'Allianz Stadium ha strappato un pareggio che ha messo ancora di più in discussione la squadra di Massimiliano Allegri.