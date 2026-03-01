Fonseca: “Roma-Juve? I bianconeri si giocano tanto, in caso di sconfitta…”

“I bianconeri si giocano tanto, in caso di sconfitta la corsa Champions si farebbe davvero difficile: 7 punti dalla Roma diventerebbero tanti. Un po’ di stanchezza è inevitabile dopo la Champions. Ma all’Olimpico è impossibile rilassarsi e la Juventus vorrà regalarsi un bel risultato per svoltare”.

Lei ha un debole per Yildiz, ultimamente meno efficace in zona gol tra condizione non ottimale, pali e grandi parate dei portieri: sensazioni?

“Yildiz non si discute. L’ho detto e lo ripeto: a me ricorda un po’ Francescoli. Enzo è un fratello ed è stato il calcio, era anche l’idolo di Zidane. Magari Yildiz torna al gol contro la Roma, queste serate sono quelle che esaltano i campioni. Il paragone con Del Piero è pesante, però mi sembra che il turco stia indossando la maglia numero dieci con responsabilità e leggerezza. Il futuro è il suo”.

Un aneddoto su Francescoli?

“Siamo stati insieme a Cagliari e nell’Uruguay, è più che un amico. Zidane stravedeva per Enzo e così una volta, ai tempi della Juventus, organizzai una cena a Torino tutti insieme. Zizou era contento come un bambino”.

A bruciapelo: il portiere che pativa di più?

“Buffon. A Parma era giovane, ma già strepitoso”.

Chi sarà l’uomo decisivo di Gasperini contro la Juventus?