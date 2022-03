Cabrini: “Vlahovic è stato l’acquisto giusto per il futuro della Juventus”

Antonio Cabrini, storico difensore della Juventus, ha parlato della situazione di classifica dei bianconeri e della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Antonio Cabrini , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb, trattando diversi temi. L'ex difensore classe '57 ha giocato nella fila della Vecchia Signora dal 1976 al 1989, ottenendo 442 presenze con 52 reti, conquistando 6 campionati italiani, 2 Coppe Italia e 5 trofei internazionali, tra cui la Champions League della stagione 194-85 e la Coppa Uefa della stagione 1976-77, oltre alla Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale e la Coppa delle Coppe, senza dimenticare lo storico Mondiale vinto con la Nazionale italiana nel 1982. Cabrini ha trattato il tema dello Scudetto, della Coppa Italia e del nuovo fuoriclasse dei bianconeri Dusan Vlahovic , anche in vista del suo ritorno a Firenze dopo la tanto discussa operazione che lo ha portato a Torino nel mercato di gennaio.

Sulla lotta Scudetto: "C'è anche la Juve che, nonostante i sette punti di distacco, fa un pensierino allo scudetto. Allegri pare escludere questa possibilità ma l'andamento di queste ultime partite fa pensare che tutto sia possibile. Credo che per capire se la Juve possa rientrare in gioco si debba aspettare questo mese. Vediamo se riesce a recuperare ma non è facile. La favorita è ancora l'Inter, nonostante l'ultimo periodo. E' un campionato molto aperto, con tre squadre in vetta che si stanno... scannando".