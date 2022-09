FIGC, aperta inchiesta contro la Juventus per cori antisemiti

La Procura Federale ha aperto un'inchiesta contro la Juventus, per cori antisemiti, in relazione alla gara con la Fiorentina.

Brutte notizie per la Juventus. La FIGC, con un comunicato, ha reso nota l'apertura di un'inchiesta contro i bianconeri per cori antisemiti nella gara tra Madama e la Fiorentina, disputatasi nell'ultimo turno di Serie A. Provvedimenti anche nei confronti dell'Inter, per lo stesso capo d'imputazione, e per Sarri, allenatore della Lazio, reo di aver offeso, con dichiarazioni lesive, l'arbitro e l'intera classe arbitrale.