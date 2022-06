FIFA, i risultati del report sugli abusi social subiti dai giocatori

La FIFA ieri sera ha diffuso i risultati di un report indipendente che riguarda gli abusi subiti dai giocatori sui social network. L'occasione è stata quella della giornata istituita dall'ONU per contrastare il cosiddetto "hate speech". Il report ha evidenziato l'aumento delle proporzioni del fenomeno all'interno del mondo del calcio e in particolare durante i tornei internazionali, come l'Europeo e la Coppa d'Africa. La FIFA inoltre ha fatto sapere di voler lavorare al fianco di FIFPro, il sindacato dei calciatori professionisti, per preparare un piano per proteggere le squadre partecipanti al Mondiale in Qatar del 2022, sia per i calciatori, che per gli arbitri e i tifosi, dagli abusi sui social media.