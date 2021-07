FIFA: al vaglio grandi cambiamenti per il calcio

L'ente che governa il calcio starebbe studiando nuove regole

redazionejuvenews

Il calcio sta cambiando velocemente, soprattutto nella fruizione dello spettacolo messo in scena dai calciatori in campo. Così la FIFA starebbe pensando a dei cambiamenti, e ha deciso l'avvio di talcuni test con l'utilizzo dei giovani per valutare l'introduzione di nuove regole nel calcio. Sarebbe stato creato un torneo al quale partecipano PSV, AZ, Lipsia e Club Bruges che farebbero da cavie per la FIFA e per le nuove regole che l'ente vorrebbe introdurre.

In prova ci sarebbero cinque novità da introdurre nel mondo del pallone, che rivoluzionerebbero il gioco così come è concepito oggi: tempi di gioco da 30 minuti con tempo effettivo, sostituzioni illimitate, falli laterali battuti con i piedi, rimesse e calci da fermo senza l'obbligo di servire un compagno di squadra ed esclusione a tempo, per cinque minuti, dopo ogni cartellino giallo. La prima giornata di questo torneo è già stata disputata e pare sia stata spettacolare con le nuove regole, aumentando il numero di occasioni e di gol 6 in AZ-Lipsia e 7 in Bruges-PSV. La FIFA deciderà al termine del torneo se implementare le regole a livello professionistico, formalizzando la richiesta ufficiale all'International Board.

Delle regole che rivoluzionerebbero il calcio e soprattutto il modo di vedere una partita, con squadra che dovrebbero essere costruite su principi del tutto diversi da quelli attuali, e con partita che alla lunga potrebbero stancare i tifosi, abituati ormai alla classica durata di 45 minuti. D'altro canto introdurre il tempo effettivo potrebbe evitare perdite di tempo, in quanto queste non verrebbero contate per il minutaglie della partita. Scelte che sarebbero comunque coraggiose e che dovrebbero trovare, in caso fossero considerate valide, l'approvazione del board. Una nuova era del calcio potrebbe essere alle porte, anche se i tifosi e gli addetti ai lavori potrebbero fare fatica a digerire, almeno in un primo momento, il nuovo formato.