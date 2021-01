FIFA 21: ecco la carta speciale di CR7

TORINO – Dopo aver annientato la Spal in Coppa Italia per 4-0, la Juventus si prepara per quella che sarà la sfida delle 18 a Marassi, dove ad attenderla ci sarà la Samp di Claudio Ranieri. Bianconeri che dovranno riconfermarsi anche in campionato, dopo le belle prestazioni arrivate nella sfida di Supercoppa contro il Napoli e nella partita di mercoledì contro la sopracitata Spal che, ha convinto non tanto per il risultato quasi scontato e preventivato gia ad inizio gara, bensì per il modo in cui la Vecchia Signora ha approcciato la partita e per come l’ha gestita dall’inizio alla fine. Ma è stata soprattutto la notte di Nicolò Fagioli, autore di una prestazione stupefacente che ha lasciato tutti a bocca aperta, mandando in delirio i tifosi juventini che hanno chiesto a gran voce la sua permanenza a Torino sin da subito e magari, inserirlo immediatamente nelle gerarchie di Pirlo.

Juve che aspetta anche di vedere il vero Ronaldo, perche da un mese a questa parte le prestazioni del portoghese sono leggermente calate rispetto al rendimento al quale lui ci ha sempre abituati. Non che sia mai sparito dalla scena, anzi, la rete che ha virtualmente sancito la finale di Reggio Emilia porta la firma del 5 volte Pallone d’Oro, ma vederlo sempre al centro del palcoscenico è un desiderio che chiedono in tanti dalle parti della Mole. Intanto, CR7 sta rubando la scena fuori dal campo di gioco, soprattutto per la scappatella che si è concesso a Courmayeur in occasione del compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez, ma anche perche in queste ore è diventato protagonista sul celebre videogioco di EA Sports FIFA21. E’ stata infatti creata per la sezione FUT, una carta Flashback del portoghese in una versione ispirata ai suoi primi anni al Manchester United. E’ gia disponibile e per riuscire ad aggiudicarsela bisognerà completare 3 sfide, per un costo totale che si aggira sui 275K. Buon divertimento.