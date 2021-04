Falcao difende Pirlo: “E’ ad inizio carriera, andrebbe sostenuto”

Le parole dell'ex centrocampista

redazionejuvenews

Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista brasiliano Falcao ha detto la sua sull'attuale situazione in casa Juventus: "Conte ha saputo organizzare bene i nerazzurri in difesa senza essere catenacciaro. Ha riattivato il 3-5-2 fatto alla Juventus. Il suo schema difensivo è il 5-3-2, ma quando ha possesso palla gioca con tre difensori e crescono gli elementi a centrocampo. Non è mica facile, in Italia, vincere nove scudetti di fila come ha fatto la Juventus. Pirloè al via della carriera di allenatore, avrebbe bisogno di esser sostenuto. Sacchi all’inizio perse qualche partita al Milan, ma Berlusconi gli diede fiducia e gli permise di creare una squadra meravigliosa".

Non potevano poi mancare due parole sulla Roma, sua ex squadra, impegnata stasera in Europa League con il Manchester United: "Contro l’Ajax ha corso dei rischi, ma si è qualificata con merito per ciò che ha fatto nelle due partite contro gli olandesi. Il Manchester United è una squadra di peso internazionale. C’è Pogba, un centrocampista fantastico, che arriva facilmente in attacco. E anche Fred, che conosco bene. L’avevo portato io ad allenarsi in prima squadra quando ero il tecnico dell’Internacional di Porto Alegre: aveva solo 15 anni. E’ ambidestro: non sai mai pertanto se tira col piede destro o col sinistro. Chiude bene gli spazi, sa impostare il gioco ed è veloce. Un giocatore eccellente.

Rispetto all’Ajax, il Manchester United è una squadra sicuramente più dura da affrontare. Ma anche per gli inglesi non sarà facile contro la Roma, che ha saputo arrivare alle semifinali. Ora non ci sono tifosi allo stadio, ma vedo piccoli vantaggi nel poter giocare in casa: ad esempio, il tuo spogliatoio, il tuo ritiro. Tuttavia non conta molto dove si gioca l’andata: è fondamentale invece fare una buona prima partita. Senza dimenticare però che in Champions non molto tempo fa la Roma perse per 4-1 a Barcellona e poi in casa ribaltò tutto con un bel 3-0”. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Con il ritorno del tecnico toscano potrebbero esserci 5 acquisti<<<