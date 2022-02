Fabiani: “Se Vlahovic avesse scelto di restare, i dirigenti della Fiorentina lo avrebbero tenuto volentieri”

L'ex direttore sportivo della Salernitana ha parlato

Mercato? In generale non è stato un mercato vivace per tutti i club della Serie A. Dobbiamo abituarci e far funzionare la fantasia più delle risorse. Giusto far partire Vlahovic a gennaio? Quando non vi sono più le condizioni per poter andare avanti bisogna prendere di petto la questione. Se Vlahovic avesse scelto di rimanere i dirigenti della Fiorentina lo avrebbero tenuto volentieri anche perché è un giocatore molto forte che farebbe la differenza in qualsiasi squadra sia italiana che estera. Mio futuro? Per il momento mi rilasso, guardo le cose di famiglia. Se si presenterà qualche situazione valuterò. Oggi mi godo questi mesi che mancano alla fine del campionato di Serie A. Se mi manca il campo? Dopo trent’anni cinque mesi di riposo ci stanno. Sto bene. Poi vedremo. Non nascondo che ho ricevuto diverse telefonate. Ho rimandato tutto a fine stagione".