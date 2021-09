Ex Juve, Sarri: “Squalifica di 2 giornate? Procederò per vie legali”

Il tecnico ha parlato

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus ora in forza alla Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra biancocelesti e Galatasaray. Di seguito le sue parole anche in merito alla squalifica che il giudice sportivo gli ha inflitto per la disputa nella sfida contro il Milan con Saelemakers: "Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci riusciremo, saremo contenti anche per i nostri tifosi. Finora abbiamo svolto due buone gare ed una no: per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. Quest'applicazione prevede una fase di rigetto, ora devo lavorare perché sia più breve possibile.