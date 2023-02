Anche European Leagues risponde ad A22: “L’attuale modello funziona”

Oggi A22 Sports Management, società che si occupa della Superlega, ha presentato i 10 punti cardine per il lancio della nuova competizione europea. Il progetto, che ha tra i suoi promotori Juventus, Real Madrid e Barcellona, è stato fin da subito ostacolato dalla UEFA. Contro l'organismo europeo è in corso una battaglia legale. In giornata è arrivata la risposta dell'European Club Association, che in un comunicato ha ribadito lealtà alla UEFA.