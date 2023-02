L’ECA risponde ad A22: “Siamo andati avanti, quando lo farete voi”

Oggi la A22ha presentato i punti cardine della nuova Superlega. E non si è fatta attendere la risposta dell'European Club Association (ECA). Il comunicato: "ECA prende atto dell'ultimo dispaccio dalla realtà alternativa di A22. Tuttavia, nel mondo reale, questa idea rimaneggiata è già stata proposta, discussa e completamente respinta da tutte le parti interessate nel 2019. Questo è solo un altro tentativo deliberatamente distorto e fuorviante per destabilizzare il lavoro costruttivo attualmente in corso tra le vere parti interessate del calcio.