ESCLUSIVA – ZAURI: “Lazio-Juve, sfida alla pari. I bianconeri sono fuori dalla lotta Scudetto”

In attesa che riprenda il campionato, in casa Juve le attenzioni maggiori sono rivolte al mercato di gennaio e anche alla prossima sfida di campionato contro la Lazio. I bianconeri infatti, faranno visita alla squadra di Sarri in quel di Roma, in uno Stadio Olimpico che sarà gremito. Ad analizzare il match tra bianconeri e biancocelesti è stato l'ex difensore e Capitano della squadra capitolina, Luciano Zauri, il quale ha rilasciato cortesemente delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Parlando di Nazionale, pensi che l'Italia può ripetere anche in Qatar quanto fatto ad Euro 2020?

"Intanto bisogna pensare a vincere stasera e qualificarci per questo benedetto Mondiale. Sarà una partita molto difficile ma abbiamo tutto a favore per poter vincere stasera e partecipare ad un grande Mondiale. Poi stiamo parlando di una competizione difficilissima, ma l'Italia può regalarci grandi soddisfazioni".

Vedi una Lazio favorita contro la Juve?

"L'infortunio di Immobile non è secondario come episodio. La Juve ha perso Chiellini, sono due squadre che si affronteranno senza elementi importanti. Vedo uno scontro alla pari senza alcun vantaggio in favore di nessuno".

Secondo te quali sono le motivazioni per il quale Sarri non è riuscito ad esprimere il suo gioco alla Juve, cosi come ci era riuscito con il Napoli e ora con la Lazio?

"Nella Juve ci era riuscito a tratti. A lui veniva richiesto anche di esprimere un bel gioco e di vincere allo stesso tempo, la stessa cosa è successa quest'anno con la Lazio. All'inizio perdeva e vinceva a tratti, ora invece sembra aver trovato una quadra giusta, anche se l'infortunio di Immobile non ci voleva perchè è fondamentale per la Lazio".

Come si risolvono i problemi nel reparto arretrato?

"Se parliamo di errori individuali sono d'accordo, ma in generale è stata tutta la fase difensiva della Lazio ad avere delle difficoltà. Anche a centrocampo serviva piu solidità e ora che Cataldi sembra essersi preso in mano la squadra, uno come Lucas Leiva sembra essere finito da parte, ma non è cosi. Quest'anno la Lazio ha una rosa piu ampia rispetto alle passate stagioni".

Arrivati a questo punto, credi che la Juve debba concentrarsi solo sulla Champions o può puntare ancora allo Scudetto?

"Per quanto riguarda lo Scudetto non dipende piu da lei. Se quelle avanti fanno quello che devono fare, la Juve non riuscirà mai piu a rientrare in corsa. Discorso diverso per la Champions dove ha fatto un ottimo girone e ha tutto per poter continuare. Sicuramente vista la rosa dell'anno scorso e quella attuale, ci sono mote possibilità in meno di vincerla rispetto agli anni precedenti".

Hai ricevuto offerte in questo ultimo periodo?

"Purtroppo no ma sono pronto. Non è mai facile, il mio mestiere è questo, sono fiducioso e aspetterò la chiamata di qualche club".

