Juve, l’era Agnelli è finita. Gli ultras esultano: “Questo è il nostro giorno”

Dopo 12 lunghi anni è ufficialmente finita l'era Agnelli: la Juve si prepara a iniziare una nuova fase. L'esultanza social degli ultras

redazionejuvenews

Un comunicato ufficiale e una lettera ai dipendenti: termina così dopo 12 lunghi anni la presidenza di AndreaAgnellialla Juve. 12 anni ricchi di successi, con 19 trofei vinti, 9 scudetti consecutivi, due finali di Champions League perse e tanti, tantissimi campioni. Certo, non sono mancati i problemi: dallo scandalo Suarez fino all'Indagine della Procura su Plusvalenze e falso in bilancio, passando per il clamoroso flop della Superlega. Luci e ombre di quello che a tutti gli effetti è stato il presidente più vincente della storia della Vecchia Signora.

Ora l'inizio di una nuova era, che si prospetta essere guidata in maniera differente. Gianluca Ferrero è stato proclamato nuovo Presidente del club, Maurizio Scanavino come Direttore Generale. In molti si chiedono quale sarà il futuro della Juve, ma c'è anche chi esulta per la fine della vecchia era.

Su Instagram, infatti, gli ultras bianconeri della Curva Sud hanno scritto: "Finalmente l'hai capito, è festa Nazionale.Questo è il nostro giorno. Questo è il giorno per chi come noi non ha mai smesso di lottare nemmeno per un secondo. Questo è il giorno della vendetta e della giustizia. Questo è il giorno che aspettavamo da troppo tempo. Questo è il giorno della nostra vittoria. Solo gli ultras vincono sempre".