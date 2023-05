FIFAe Nazionale: presente anche un eplayer della Juventus

Protagonisti della qualificazione ai Play-off della FIFAe Nations Cup 2023 - la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo - Danilo ‘danipitbull’ Pinto, Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Andrea ‘montaxer’ Montanini e Raffaele ‘er_caccia98’ Cacciapuoti si sono guadagnati la riconferma in maglia azzurra, mentre le due new entry sono Alessio ‘aledegi’ De Girolamo e Lucio ‘Hezers’ Vecchione".